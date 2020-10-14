Пласидо Доминго рассказал о жизни после перенесенного коронавируса

Испанский оперный певец Пласидо Доминго в беседе с ТАСС рассказал о своей жизни после перенесенного коронавируса.

Он признался, что болезнь и изоляция позволили ему и его жене оценить простые радости и дали новую энергию и волю к жизни. «После того, как я вылечился от COVID-19, я стал посвящать время упражнениям и физической активности каждый день. Это мне очень помогло», — рассказал 79-летний артист.

После болезни Доминго начал изучать фортепианные пьесы, а во время изоляции нашел время для чтения книг и просмотра футбольных матчей. Он уточнил, что несмотря на связанные с пандемией ограничения, ему еще ни разу не приходилось петь перед пустым залом.

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