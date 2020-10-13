Netflix купил «Эпидемию» за рекордную сумму

Стриминговый сервис Netflix купил сериал «Эпидемия» за $1,5 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «Газпром-медиа».

Это рекордная сумма для российских проектов, попавших на мировую видеоплатформу. В переводе на английский сериал называется To the lake — «К озеру».

На Netflix «Эпидемия» была опубликована 7 октября. Это второй российский сериал, который попал в линейку Netflix Originals. Первым стал проект «Лучше, чем люди».

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