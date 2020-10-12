В Горбачев-фонде ответили на призыв запретить спектакль «Горбачев»

Пресс-секретарь Горбачев-фонда Павел Палажченко ответил на призыв партии «Коммунисты России» запретить показ спектакля «Горбачев» в Театре Наций.

Члены «Коммунистов России» обратились в Минкульт с просьбой не показывать постановку на территории России, поскольку она якобы оскорбляет россиян, понесших жертвы после распада СССР. «Это попытка цензуры, которая в Российской Федерации запрещена», – цитирует Палажченко РИА «Новости».

В спектакле Алвиса Херманиса играют всего два артиста — Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Первый президент СССР Михаил Горбачев побывал на премьере и положительно оценил работу режиссера и актеров.

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