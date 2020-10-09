Сценарист «Смерти Сталина» займется фильмом о Рейгане и Горбачеве

Студия Circle Pictures снимет фильм о встрече президента США Рональда Рейгана и советского генсека Михаила Горбачева в 1990 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарием картины займется сценарист фильма «Смерть Сталина» и политических сериалов «В гуще событий» и «Вице-президент» Иэн Мартин.

Действие политической комедии «Долой эту стену» будет разворачиваться до и после саммита 1990 года в Рейкьявике, который многие историки называют важным шагом в завершении холодной войны. Авторы сконцентрируются на отношениях Рейгана и Горбачева. «Это история двух мужчин, которыми управляли умные женщины и которые притворялись, что контролируют ситуацию, пока мир рушился», — рассказывает Мартин, обещая показать абсурдность дипломатии и человеческие черты «Горби и Ронни», которые не могли подружиться, но прекрасно друг друга понимали.

Дата выхода фильма пока неизвестна.

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