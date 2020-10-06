Netflix отказался от сериала «Блеск» из-за коронавируса
Елена Арнольдова
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Cтриминговая платформа Netflix отказалась от съемок четвертого сезона сериала о женском рестлинге «Блеск», сообщает Deadline.
Четвертый сезон «Блеска» должен был стать последним. По словам представителя сервиса, съемки отменили из-за коронавируса, поскольку большой актерский состав — 15 главных героинь — невозможно было снимать в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией.
Премьера «Блеска» состоялась на Netflix в 2017 году. Сюжет разворачивается в 1980-е, главные героини шоу — женщины, решившие заработать на съемках телевизионного проекта о женской борьбе.
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