Netflix отказался от сериала «Блеск» из-за коронавируса

Cтриминговая платформа Netflix отказалась от съемок четвертого сезона сериала о женском рестлинге «Блеск», сообщает Deadline.

Четвертый сезон «Блеска» должен был стать последним. По словам представителя сервиса, съемки отменили из-за коронавируса, поскольку большой актерский состав — 15 главных героинь — невозможно было снимать в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией.

Премьера «Блеска» состоялась на Netflix в 2017 году. Сюжет разворачивается в 1980-е, главные героини шоу — женщины, решившие заработать на съемках телевизионного проекта о женской борьбе.

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