Владимир Познер предложил ковид-диссидентам жить в вольере

Телеведущий Владимир Познер снова раскритиковал отказывающихся носить маски и перчатки в общественных местах россиян в своей новой колонке на сайте «Познер Online».

Он допускает, что такие люди могут стать источником опасности для него и его близких. «Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — вспомнил он анекдот про фермера, который отрицал существование жирафов, даже когда увидел их в вольере.

Ранее Владимир Познер предложил жестко наказывать за отсутствие масок.

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