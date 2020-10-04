Пашаев возложил ответственность за фиктивную справку на экс-полициейского

Бывший адвокат Эльман Пашаев возложил ответственность за недостоверность справки о том, что гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова якобы сдавала ему койко-место, которую он предоставлял в суде, на уволенного сотрудника полиции. Об этом сообщает «5 канал».

«Любой сотрудник, любой чиновник, любое должностное лицо должно жестко в рамках законодательства действовать. Не надо принимать на работу таких безграмотных или неспособных, или доверчивых, я не знаю, как называть», — заявил Пашаев.

Ранее Ефремов направил жалобу на приговор по делу о ДТП, в которой он признал вину, раскаялся и пожаловался на давление со стороны адвоката.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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