Неизвестный напал на звезду «Охотников за привидениями» в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина напал на американского актера Рика Мораниса, который известен по ролям в фильмах «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей», передает CBS New York.

Инцидент случился в Нью-Йорке 1 октября. Неизвестный подошел к 67-летнему артисту, нанес ему удар по голове, а после этого повалил на землю. Затем нападавший скрылся. Моранис сначала обратился в больницу с жалобами на боль в голове, спине и задней части бедра, а потом — в полицию.

В настоящее время он находится дома и восстанавливается от полученных травм, а полиция ведет поиски подозреваемого.

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