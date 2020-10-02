«Кошка спасла»: Чичерина рассказала об обстреле в Карабахе

Певица Юлия Чичерина в интервью RT рассказала о том, как попала под обстрел в Нагорном Карабахе.

По ее словам, она услышала взрыв и сигнал воздушной тревоги, увидела азербайджанские беспилотники. «Из машин нас повыгоняли. Я спряталась под навесом какой-то закрытой торговой лавочки, там была кошка — кошки бегут от налетов, и собаки тоже. Так что кошка спасла, рыжая такая», — вспоминает певица.

Она подтвердила, что приехала в Нагорный Карабах, чтобы дать концерт.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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