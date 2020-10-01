«Признаю себя виновным»: Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

Актер Михаил Ефремов написал новое покаянное письмо из СИЗО, сообщает «Рен ТВ».

Осужденный артист попросил суд не рассматривать жалобы на вынесенный ему приговор, поданные его бывшими адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской. «Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Э.М., выражающегося в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния», — пишет Ефремов.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский выразил готовность выслушать объяснения Ефремова. «Хотелось бы получить более развернутое объяснение того, что происходило в суде и что из этого было личной позицией Михаила Ефремова, а что — «творчеством» его адвоката», — сказал он.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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