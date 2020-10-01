СМИ сообщили о беременности девушки Леонардо Ди Каприо
Павел Посадский
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Американский актер Леонардо Ди Каприо ожидает рождения первенца от своей спутницы Камилы Морроне, сообщает издание Woman со ссылкой на источник.
По данным источника, матерью ребенка станет 23-летняя модель Камила Морроне, с которой Ди Каприо находится в романтических отношениях около трех лет.
Отмечается, что Морроне пока находится на ранней стадии беременности.
Официально актер не объявлял о скором рождении ребенка.
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