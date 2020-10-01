СМИ сообщили о беременности девушки Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо ожидает рождения первенца от своей спутницы Камилы Морроне, сообщает издание Woman со ссылкой на источник.

По данным источника, матерью ребенка станет 23-летняя модель Камила Морроне, с которой Ди Каприо находится в романтических отношениях около трех лет.

Отмечается, что Морроне пока находится на ранней стадии беременности.

Официально актер не объявлял о скором рождении ребенка.

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