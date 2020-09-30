Выяснились обстоятельства смерти звезды «Антикиллера» Никиты Логинова

Актриса театра «Около дома Станиславского» Лилия Загорская рассказала о подробностях смерти звезды «Антикиллера» и «ДМБ» Никиты Логинова. Ранее многие СМИ сообщили о том, что актер скончался на выходе из театра, но коллега опровергла эту информацию. По ее словам, артист ушел из жизни в своем кабинете, где отдыхал после того, как почувствовал себя плохо.

«Мы вернулись из города Псков. Там был фестиваль. Играли спектакль «Магадан». На другой день Никита Логинов пришел на работу, — рассказала Загорская «Газете.Ru». — Ребята разгружали декорацию. Никита плохо себя почувствовал, болело сердце. Ему предложили отдохнуть».

Затем Логинову стало лучше, и он собрался поехать к мастеру, который занимается изготовлением декораций к новому спектаклю. В этот момент состояние актера резко ухудшилось.

«Он вернулся в свой кабинет, сказал, что полежит, и попросил вызвать скорую. Ребята — монтировщики и дежурный на вахте — вызвали скорую, зашли в кабинет, а Никита потерял сознание. Тут же приехали врачи, пытали помочь ему... Он умер», — сказала Загорская.

Также коллега артиста сообщила, что причиной его смерти врачи назвали оторвавшийся тромб. Прощание с Логиновым прошло утром 30 сентября на основной сцене театра «Около дома Станиславского», а вечером в память об актере состоится спектакль «Русская тоска».