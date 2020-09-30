Названо время премьеры сериала «Перевал Дятлова» с Федоровым

Премьера первого художественного сериала о тайне гибели группы студентов на перевале Дятлова в 1959 году состоится на ТНТ осенью 2020 года.

Главную роль в драматическом триллере «Перевал Дятлова», основанном на реальных событиях и документах, сыграл Петр Федоров. В сериале две сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова на гору Отортен, вторая — расследование трагедии и сопровождающих ее мистических событий майором КГБ, ветераном Великой Отечественной войны Олегом Костиным (Федоров).

Как рассказывает режиссер и продюсер Евгений Никишов, кастинг на группу Дятлова был самым сложным. «Герои советских фильмов 50-х-60-х, на которых мы ориентировались — идеалисты и романтики. Их не волнует материальное, они живут мечтой о счастье для всех, о справедливости и правде. И это, конечно, не может не влиять на то, как играют актеры, как они выглядят, как взаимодействуют друг с другом», — поделился он.

Серии с расследованием сняты на пленку в цвете и стилизованы под нуарное кино, а восстановленное по дневникам путешествие студентов показано в черно-белой гамме.

В ноябре состоится мировая премьера сериала «Перевал Дятлова» в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля. Это произойдет после выхода «Перевала Дятлова» на ТНТ и PREMIER.

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