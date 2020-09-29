В Москве проходит прощание с дочерью Владимира Конкина
Закрытое прощание с дочерью актера Владимира Конкина Софией и отпевание покойной проходит в храме Живоначальной Троицы, сообщает «СтарХит».
Всего в церкви собрались около 30 человек, среди которых близкие и друзья погибшей.
32-летнюю Софию Конкину похоронят на Пятницком кладбище рядом с могилой матери — Аллы Львовны, скончавшейся от рака в 2010 году.
Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась в больнице.
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