В Москве проходит прощание с дочерью Владимира Конкина

Закрытое прощание с дочерью актера Владимира Конкина Софией и отпевание покойной проходит в храме Живоначальной Троицы, сообщает «СтарХит».

Всего в церкви собрались около 30 человек, среди которых близкие и друзья погибшей.

32-летнюю Софию Конкину похоронят на Пятницком кладбище рядом с могилой матери — Аллы Львовны, скончавшейся от рака в 2010 году.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась в больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Семья Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери

— СК возбудил уголовное дело после гибели дочери Конкина

— Стали известны обстоятельства смерти дочери Владимира Конкина