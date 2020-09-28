Пашаева не расстроили обвинения Ефремова в его адрес

Представлявший интересы Михаила Ефремова в суде Эльман Пашаев не расстроился из-за обвинений актера в его адрес. Об этом юрист сказал «Газете.Ru».

«Меня это не расстраивает. Давайте подождем до вынесения апелляционного определения, а потом уже более развернуто расскажу, почему вот так получается. Пока не будем мешать адвокатам работать. Когда закончится апелляция – проведу пресс-конференцию и отвечу на все вопросы», — пообещал он.

Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая заявила, что Михаил Ефремов в своей жалобе на обвинительный приговор написал о том, что подвергался давлению со стороны своего экс-защитника.

«Ефремов указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева», – пояснила представитель суда.

Сам Пашаев также подал жалобу на приговор актеру, в которой попросил отменить итоговое решение суда и направить дело в прокуратуру.

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