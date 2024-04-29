В Париже разогнали пропалестинский протест студентов

В Париже полиция разогнала очередной студенческий протест в поддержку Палестины возле университета Сорбонна, передает RT.

Как сообщается, несколько десятков студентов приняли участие в этой протестной акции. Они скандировали пропалестинские лозунги и растянули огромный палестинский флаг шириной во всю улицу.

Позже в толпе зазвучали и антифашистские лозунги. Затем участники акции устроили сидячий протест напротив входа в университет.

Полиция наблюдала за происходящим в полной экипировке. Через некоторое время правоохранители велели студентам заканчивать акцию, однако некоторые из них не захотели уходить, в результате чего произошли стычки.

28 апреля сообщалось, что около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины.

Демонстрации проходили на территориях вузов. Отмечалось, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы.

Ранее в Совете Федерации назвали нереальными размеры протестов в США против операции в Газе.