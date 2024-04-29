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Украинские военные стали имитировать минирование домов

«Русский Херсон»: ВСУ имитируют минирование жилых домов, чтобы люди покинули их

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РИА Новости

На территории подконтрольного Киеву Херсона украинские войска имитируют минирование жилых домов, вынуждая людей покинуть свои квартиры, сообщили в подпольной организации «Русский Херсон». Заявление подпольщиков опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Представитель подполья заявил, что в Корабельном районе города в конце апреля наблюдались автомобили украинской взрывотехнической службы.

«Похоже на то, что происходит имитация минирования многоквартирных домов, а жителей тем самым подталкивают к выселению из своих квартир», — рассказал подпольщик.

Кроме того, он отметил, что в Днепровском районе Херсона военнослужащие украинских войск занимают позиции на верхних этажах многоэтажных зданий, где оборудуют себе позиции. Там до сих пор могут находиться и гражданские лица.

Представитель организации «Русский Херсон» также заявил, что некоторые ее участники целенаправленно завербовались в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы передавать координаты российской стороне координаты расположения военной техники и живой силы противника.

29 апреля сообщалось, что российские военные уничтожили украинских операторов беспилотников. Наводку на их расположение дали представители подпольной организации «Русский Херсон».

Ранее отряды ВСУ на Херсонском направлении начали пополнять за счет заключенных.

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Операция на Украине
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