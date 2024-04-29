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В Госдуме высказались о визите Столтенберга в Киев

Депутат Журова удивилась, что НАТО не призывает Киев к мирным переговорам

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Gleb Garanich/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, удивилась, что альянс не призывает Украину к мирным переговорам с РФ. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Это все удивляет. То есть они хотят выполнять какие-то обязательства, но не хотят все это решать миром, хотя это было бы правильно», — сказала она.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад быстрее поставлять Украине оружие, указав, что «позитива по этому вопросу» он пока не видит. В свою очередь, генсек НАТО Столтенберг назвал недостаточными обещанные Киеву поставки снарядов. По его словам, в настоящий момент усилия НАТО сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева.

Ранее в США подтвердили, что Украину не планируют приглашать в НАТО этим летом.

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