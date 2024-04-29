Футболист «Спартака» заявил, что у клуба есть шансы побороться за победу в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что у красно-белых есть шансы побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Теоретически у «Спартака» еще есть шансы побороться за чемпионство. «Зенит» же еще не чемпион. Ну, и «Краснодар», — сказал Хлусевич.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

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