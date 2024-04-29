Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Администрацию США обвинили в двойных стандартах из-за Украины и Израиля

Тейлор-Грин обвинила Белый дом в двойных стандартах в вопросах Израиля и Украины

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Администрация США придерживается двойных стандартов в вопросах урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявила член нижней палаты конгресса страны Марджори Тейлор-Грин. Соответствующий пост появился в аккаунте парламентария в социальной сети X (бывший Twitter).

Она обратила внимание, что американское руководство хочет контролировать действия Израиля. В то же время оно не призывает к прекращению огня в зоне украинского конфликта, подчеркнула законодатель.

«Фактически [президент США Джо] Байден отклонил все предложения о прекращении огня. Теперь спикер [палаты представителей США] Майк Джонсон стоит плечом к плечу с главой государства и бьет в барабан войны, чтобы поток денег не прекращался», — написала Тейлор-Грин.

В связи с этим она задалась вопросом, что вообще происходит с властями США.

По словам парламентария, после согласования законопроекта о финансировании Израиля американская администрация начала принимать меры для «контроля войны» на Ближнем Востоке. В частности, государственный секретарь страны Энтони Блинкен отправился в регион с целью добиться прекращения огня.

«Байден хочет играть на обе стороны, потому что он сталкивается с масштабными протестами и заинтересован только в своем переизбрании», — добавила законодатель.

29 апреля Тейлор Грин заявила о возможной отправке американских войск на Украину. Как пишет kp.ru, это может произойти после разгрома украинских войск.

Ранее сенат США одобрил законопроект о внешней помощи союзникам в лице Украины, Израиля и Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами