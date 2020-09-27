Дуэйн Джонсон публично поддержал Байдена

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон публично выразил свою поддержку кандидату Демократической партии США на предстоящих президентских выборах бывшему вице-президенту страны Джо Байдену. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Instagram.

Джонсон заявил, что провел «крайне продуктивную» беседу с Джо Байденом и его кандидатом на пост вице-президента Камаллой Харрис о проблемах США как страны.

«Я чувствую, что вице-президент Байден и сенатор Харрис – лучшие претенденты на то, чтобы возглавить страну», – отметил актер.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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