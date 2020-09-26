Байден обвинил Трампа в отказе высказаться о ситуации в Белоруссии
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул нынешнего главу государства Дональда Трампа в отказе изложить свою позицию в отношении обстановки в Белоруссии, передает агентство Reuters.
«Трамп отказывается высказаться против действий [президента Александра] Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии», — отметил Байден.
Кроме того, он назвал Лукашенко «диктатором». «Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа — это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер», — считает политик.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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