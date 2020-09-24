Утвержден порядок возврата билетов на концерты и спектакли
Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.
Постановление конкретизирует положения, которые уже содержатся в законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Так, посетитель музея, экскурсии, концертной площадки сможет вернуть 100% стоимости билетов в случае подачи заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказываться от билета приходится из-за болезни члена семьи или близкого родственника.
Возврат по другим причинам может быть совершен не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.
Также на основе единых правил учреждения культуры теперь смогут утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями — например, в электронной форме.
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