Утвержден порядок возврата билетов на концерты и спектакли

Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.

Постановление конкретизирует положения, которые уже содержатся в законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Так, посетитель музея, экскурсии, концертной площадки сможет вернуть 100% стоимости билетов в случае подачи заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказываться от билета приходится из-за болезни члена семьи или близкого родственника.

Возврат по другим причинам может быть совершен не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.

Также на основе единых правил учреждения культуры теперь смогут утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями — например, в электронной форме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Открывает рот»: финалистку «Голоса» подменили на концерте за Лукашенко

— Онлайн и без зрителей: чего ждать от «Евровидения» в 2021 году

— Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи