Эдриан Броуди сделал прививку от COVID-19 и заговорил по-русски

Американский актер и продюсер Эдриен Броуди рассказал о том, как прошел вакцинацию российским препаратом от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, испытания проходили в районе Лонг-Айленда.

Актер отметил, что прошел первую фазу вакцинации во вторник, 22 сентября. Он уточнил, что процедура прошла с соблюдением всех норм безопасности.

«Side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши», — написал в конце поста Броуди.

Эта фраза рассмешила российских поклонников творчества актера. Они также в шутку предположили, что вакцина дает способность писать кириллицей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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