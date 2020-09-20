В «Столото» рассказали об обстоятельствах смерти Борисова

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Руководитель PR-службы «Столото» Светлана Понкратова уведомила, что Михаил Борисов почувствовал себя плохо во время съемок передачи «У нас выигрывают», передает РЕН ТВ.

Она рассказала, что после этого артисту сразу вызвали скорую. Ведущего «Русского лото» госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти, сообщила Понкратова.

Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. О его смерти стало известно 20 сентября.

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