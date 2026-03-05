Размер шрифта
Фермера из Дагестана заподозрили в сексуальном насилии над ребенком

В Дагестане 68-летний мужчина надругался над семиклассником
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане пожилого мужчину заподозрили в сексуальном насилии над подростком, сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 1 марта в селе Музаим Дербентского района. 68-летнего фермера, который является индивидуальным предпринимателем в сфере овощеводства, надругался над учеником 7-го класса.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Казахстане школьница родила от 71-летнего родственника. Пенсионер изнасиловал 15-летнюю девушку, после чего она забеременела, но о произошедшем семья узнала только на седьмом месяце, когда младенец появился на свет. В итоге мужчину приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

Ранее 71-летний педофил в пятый раз попал под суд и получил 17 лет колонии.

 
