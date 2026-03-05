На Кубе восстановили энергосистему после масштабного блэкаута

Минэнерго Кубы сообщило о восстановлении энергетической системы после блэкаута

Национальную электроэнергетическую систему Кубы полностью соединили после масштабного отключения света. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и горнодобывающей промышленности страны, опубликовав заявление на странице в социальной сети X.

«В 5:01 (13:01 мск — «Газета.Ru») была соединена национальная электроэнергетическая система от Гуантанамо до Пинар-дель-Рио», — говорится в посте.

По данным профильного ведомства, в настоящее время специалисты продолжают подключать генерирующие мощности.

5 марта компания Union Electrica сообщила, что Центральный регион Кубы полностью остался без электроэнергии. Отключение света произошло на обширной территории от провинции Пинар-дель-Рио до провинции Камагуэй. Причиной послужила авария на теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса.

Как рассказал представитель Union Electrica в эфире государственного телевидения, блэкаут также зафиксировали в провинции Лас-Тунас — здесь произошла неисправность на подстанциях. Из-за этого подача электроэнергии сохранялась только в самых восточных районах Кубы.

Ранее все организованные туристические группы из России покинули Кубу.