СМИ: ведущий «Русского лото» Борисов отказывался от госпитализации

Стали известны подробности госпитализации и смерти 71-летнего телеведущего Михаила Борисова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ведущему программы «Русское лото» вызвали «скорую» прямо на съемочную площадку в 12.35 мск в субботу, 19 сентября. Он жаловался на затрудненное дыхание, у него резко упало давление. Борисов отказался от госпитализации, решив остаться на работе.

«Повторный вызов поступил в 15.45, состояние Борисова заметно ухудшилось. У него уже развилась легочная эмболия. Было принято решение госпитализировать артиста в 36-ю горбольницу, которая находится сравнительно недалеко от съемочного павильона», — рассказали в издании.

Состояние больного резко ухудшилось к вечеру. Ему предварительно диагностировали коронавирус и подключили к ИВЛ. Также было принято решение перевезти Борисова в 52-ю горбольницу, в которой лечат от COVID-19.

Телеведущего доставили в больницу, где в 22.51 мск он скончался.

По словам медиков, у Борисова было поражено до 75% легких.

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