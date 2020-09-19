Ефремов заинтересовался книгами о тюрьме

Актер Михаил Ефремов, которого признали виновным в смертельном ДТП в Москве, заинтересовался книгами о жизни в тюрьме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Они навестили актера в СИЗО и узнали, что Ефремов заинтересовался литературой, в которой рассказывается о тюрьме.

«Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой — одна из книг была посвящена тюремной теме», — сказали представители комиссии.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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