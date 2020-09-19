Петросян назвал Степаненко виновной в их разводе

Юморист Евгений Петросян заявил, что развелся с бывшей супругой Еленой Степаненко не по своей воле.

Под одной из публикаций артиста в Instagram подписчица осудила Петросяна за развод. По ее словам, сейчас популярно «выбрасывать за борт жен, «отработавших ресурс».

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», — ответил юморист.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В сентябре 2020 года артист впервые показал ребенка от Брухуновой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Степаненко рассказала, как узнала о разводе с Петросяном

— Петросян впервые показал сына от Брухуновой

— Супруга Петросяна ответила на вопрос о суррогатном материнстве