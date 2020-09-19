Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста подмосковных «Химок»

Певица Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал нападающий подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Янис Тимм. Об этом исполнительница сообщила в своем Telegram-канале.

«Может нас поздравлять», — написала Седокова.

О романе 28-летнего Тиммы и 37-летней Седоковой стало известно осенью 2019 года. В июле этого года они объявили о помолвке.

Тимма выступает за «Химки» с 2019 года. Ранее он играл за петербургский «Зенит».

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