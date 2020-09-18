Организаторы назвали четыре сценария «Евровидения-2021»
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» представили на сайте мероприятия четыре основных сценария его проведения в 2021 году.
Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.
Первый вариант предполагает традиционный формат с исполнителями, делегациями из разных стран и зрителями в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В этом случае конкурсанты смогут также посетить мероприятия в Роттердаме и в его окрестностях.
В соответствии со вторым сценарием, при проведении конкурса будет соблюдаться социальная дистанция, число членов делегаций и представителей прессы будет сокращено, мероприятия в Роттердаме и его окрестностях проведут с ограничениями.
Третий вариант проведения конкурса имеет одно отличие от предыдущего: если кто-нибудь из исполнителей не сможет приехать в Роттердам из-за ограничений на поездки за рубеж, он получит возможность выступить из своей страны.
Согласно четвертому сценарию, конкурс будет проходить в онлайн-формате, без организации культурных мероприятий в Роттердаме и его окрестностях.
Окончательное решение о формате проведения «Евровидения-2021» примут в начале 2021 года.