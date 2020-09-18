Добровинский будет скучать по лишенному статуса адвоката Пашаеву

Представитель стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru» признался, что будет скучать по Эльману Пашаеву, лишенному статуса адвоката.

«Эльман Пашаев был моим процессуальным противником. У меня есть свое мнение о нем, которое сложилось за долгое время работы. Но я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад. Я не так воспитан. Единственное, что могу сказать — я буду за ним скучать», — сказал юрист.

Ранее совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Причиной этому послужило «нарушение некоторых норм профессиональной этики адвоката».

Дисциплинарное дело против бывшего защитника Ефремова возбудили еще в середине июля. Тогда в адвокатской палате заявили, что Пашаев использует свою причастность к делу актера для саморекламы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса