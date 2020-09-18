Лишенный статуса адвоката Пашаев сравнил себя с Иисусом

Экс-защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на лишение его статуса адвоката.

Он сравнил себя с центральной личностью христианской религии. «Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — цитирует Пашаева «Пятый канал».

Пашаев уверен, что не нарушал адвокатскую этику. «Якобы я разглашал адвокатскую тайну, на что имеет право только мой клиент. Только Ефремов имеет право сказать, что я разглашал адвокатскую тайну», — сказал юрист.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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