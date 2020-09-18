Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Елена Арнольдова
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Шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как начался день рождения его детей-близнецов от певицы Аллы Пугачевой. «7 лет. Наш главный день! С днем рождения, детки!» — написал он.
В ролике, опубликованном Галкиным, Гарри вручает Пугачевой букет из кустовых роз и эустомы, а Лизе — открытку, бальзам для губ и бумажную улитку. Лиза, в свою очередь, подарила Гарри несколько маленьких игрушек, витраж и письмо с поздравлением.
Сами родители подарили детям по набору конструкторов и пакету с планшетами и школьными принадлежностями.
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