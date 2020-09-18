Челобанов рассказал об интимном свидании с Пугачевой

Композитор Сергей Челобанов в эфире канала «Россия» рассказал о первом интимном свидании с певицей Аллой Пугачевой.

Он признался, что познакомился с артисткой «в ночь с 1990 на 1991 год» и был приглашен в ее квартиру. «Я не ожидал ничего такого — где Пугачева и где я. Мой имидж создала она. Вот эту всю прическу, стиль того времени», — вспомнил он. По словам Челобанова, они отмечали праздник, танцевали, а что было дальше — он помнит плохо. «Наутро проснулся в губной помаде. Она осталась после танца, видимо. Не могу понять, в какой момент мы поняли, что хотим быть вместе. Сначала у нас была просто студийная и гастрольная работа», — цитирует Челобанова «Стархит».

Известно, что во время романа с Челобановым Пугачева состояла в отношениях со своим концертным директором Евгением Болдиным.

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