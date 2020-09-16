Новый фильм Кончаловского получил дату премьеры

Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получила дату российской премьеры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора картины Disney Studios.

В российский прокат фильм выйдет 12 ноября. Главную роль в картине сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, в основу сюжета легла реальная история о забастовке рабочих электровозостроительного завода в Новочеркасске, которые прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Протест был подавлен силами армии и КГБ СССР, в ходе столкновений было убито 26 человек, 87 человек получили ранения.

12 сентября 2020 года фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

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