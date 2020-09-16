Ассоциация телевизионных критиков США выбрала лучший сериал года
Ассоциация телевизионных критиков США признала шоу «Хранители» лучшим сериалом года. Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что драматический сериал «Хранители» одержал победу в четырех номинациях: «Сериал года», «Выдающийся телефильм или минисериал» и «Выдающийся новый сериал». Кроме того, Реджина Кинг, исполнившая в шоу роль детектива Анджелы Абар, была отмечена за «личные достижения в драме».
Победителем в категории «Выдающийся драматический сериал» был признан проект «Наследники». «Выдающимся комедийным сериалом» названо шоу Schitt's Creek. Сыгравшая в нем актриса Кэтрин О'Хара была удостоена премии за «личные достижения в комедии».
Сериал «Хранители» являются продолжением одноименной серии супергеройских комиксов, созданной Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом.
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