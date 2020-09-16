Ассоциация телевизионных критиков США выбрала лучший сериал года

Антон Демидов
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Кадр из сериала «Хранители» Кадр из сериала «Хранители»
Кадр из сериала «Хранители»
«Амедиатека»

Ассоциация телевизионных критиков США признала шоу «Хранители» лучшим сериалом года. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что драматический сериал «Хранители» одержал победу в четырех номинациях: «Сериал года», «Выдающийся телефильм или минисериал» и «Выдающийся новый сериал». Кроме того, Реджина Кинг, исполнившая в шоу роль детектива Анджелы Абар, была отмечена за «личные достижения в драме».

Победителем в категории «Выдающийся драматический сериал» был признан проект «Наследники». «Выдающимся комедийным сериалом» названо шоу Schitt's Creek. Сыгравшая в нем актриса Кэтрин О'Хара была удостоена премии за «личные достижения в комедии».

Сериал «Хранители» являются продолжением одноименной серии супергеройских комиксов, созданной Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом.

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