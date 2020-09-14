«Мулан» не оправдала кассовых надежд продюсеров в Китае
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Фильм «Мулан» кинокомпании Walt Disney не оправдал кассовых надежд продюсеров в китайском прокате, сообщает CNN.
В минувшие выходные премьерные показы фильма собрали $23,2 млн при бюджете картины в $200 млн. За те же сроки вышедший в китайский прокат в прошлом году «Король Лев» собрал $54 млн.
Эксперты объясняют такой результат ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, и призывами бойкотировать «Мулан» из-за съемок в Синцзян-Уйгурском автономном районе, где, по данным правозащитников, местное население подвергается гонениям со стороны властей.
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