«Мулан» не оправдала кассовых надежд продюсеров в Китае

Фильм «Мулан» кинокомпании Walt Disney не оправдал кассовых надежд продюсеров в китайском прокате, сообщает CNN.

В минувшие выходные премьерные показы фильма собрали $23,2 млн при бюджете картины в $200 млн. За те же сроки вышедший в китайский прокат в прошлом году «Король Лев» собрал $54 млн.

Эксперты объясняют такой результат ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, и призывами бойкотировать «Мулан» из-за съемок в Синцзян-Уйгурском автономном районе, где, по данным правозащитников, местное население подвергается гонениям со стороны властей.

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