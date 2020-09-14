Более миллиона россиян посетили кино в выходные

За минувший уикенд впервые с марта российские кинотеатры посетили более миллиона человек, сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Такое количество посетителей увидели фильмы в российском прокате с 10 по 13 сентября. Многие из них пришли на фильм Кристофера Нолана «Довод» — более 350 тыс. человек. Еще популярнее оказалась картина Ники Каро «Мулан» — ее увидели почти 400 тыс. человек.

В последний раз миллион кинозрителей приходили в залы в марте. После этого кинотеатры в России были закрыты из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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