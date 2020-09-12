В Instagram Заворотнюк появилось сообщение впервые за долгое время

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение.

В сториз была размещена публикация из профиля «Поддержка Анастасии Заворотнюк» с фотографией актрисы и ее мужа Петра Чернышева.

В посте говорится, что пара отмечает 12-ю годовщину свадьбы 12 сентября.

Последняя публикация в аккаунте Заворотнюк была опубликована 13 апреля, сториз также не публиковались очень давно.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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