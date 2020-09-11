Петербурженка требует у Козловского миллион за удар флейтой по голове

Актер Данила Козловский во время выступления в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга случайно ударил зрительницу Елизавету Видус флейтой по голове.

Сам артист узнал о случившемся только через месяц, когда петербурженка обратилась в суд и потребовала компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн руб. По словам худрука МДТ Льва Додина, театр уже извинился перед зрительницей несколько раз, а сам артист послал Елизавете цветы и свои извинения, пригласив на съемочную площадку. «Об этом Лев Абрамович рассказал во время открытия сезона в театре», — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на помощницу Льва Додина Елену.

Елизавета Видус инцидент не комментирует. Известно, что судебное разбирательство по делу пока не закрыто, судья намерена вызвать Козловского в суд для объяснений.

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