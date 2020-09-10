Российская блогерша разбилась на скутере в Китае

Российская блогерша Дарья Канова разбилась на скутере в провинции Китая Хайнань 5 сентября, сообщает V1.

Девушка ехала со своим бойфрендом Исааком по мосту «Эпоха», когда скутер сбила машина, за рулем которой сидел нетрезвый водитель. Молодые люди скончались до прибытия скорой помощи. По словам знакомых девушки, ее мать работает учительницей и не может оплатить возвращение тела дочери на родину. «Привезти тело — около миллиона. Это непосильные деньги по меркам Волгограда. Помогите маме вернуть для захоронения дочь домой», — просят теперь в соцсетях друзья Дарьи.

Дарья Канова занималась в Китае бизнесом и рассказывала подписчикам своего Instagram о жизни за границей.

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