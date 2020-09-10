Адвоката Ефремова заподозрили в стремлении «уничтожить пьяного водилу»

Гибель семьи адвоката Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на его работе по делу Михаила Ефремова, выразил свое мнение худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в колонке на сайте mk.ru.

Режиссер отметил, что судебный процесс по делу актера стал фарсом, а Пашаев «превратил человеческую драму в клоунаду».

«Может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких» — написал Грымов.

По его мнению, юрист приложил все усилия к тому, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд.

«Два-три года из объявленных восьми — это его прямая «заслуга», — заключил режиссер.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

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