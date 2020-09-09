Роза Сябитова пожаловалась на последствия удаления опухоли

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о последствиях удаления доброкачественной опухоли.

По ее словам, ее здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. «Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть», — пожаловалась телесваха.

При этом съемки передачи «Давай поженимся» на «Первом канале» Сябитова пропускать не будет. Чтобы сидеть на месте ведущей, она планирует использовать ортопедическую подушку.

Ранее Сябитова уточняла, что опухоль носила гинекологический характер, и ей пришлось удалить «важный женский орган».

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