Источник заявил, что Ефремов не имеет противопоказаний для отбывания наказания
Источник рассказал ТАСС, что актер Михаил Ефремов не имеет противопоказаний по здоровью, которые бы препятствовали отбыванию наказания.
Он уточнил, что состояние здоровья артиста позволяет отбывать наказание в колонии.
Собеседник добавил, что Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких.
«По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — подчеркнул источник.
На данный момент Михаил Ефремов находится в СИЗО-5 «Водник», где ожидает вступления приговора в силу.
Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяцев.
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