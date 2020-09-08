Сукачев и Охлобыстин приехали поддержать Ефремова в суде

Актеры Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин приехали поддержать Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы на оглашение приговора.

Как сообщает сайт mk.ru, Сукачев прибыл в суд в защитной маске и строгом костюме-тройке, а Охлобыстин — без средств индивидуальной защиты и в белой рубашке.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Охлобыстин попросил Путина пощадить Ефремова

— Адвокат Ефремова прокомментировал просьбу Охлобыстина к Путину

— Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП