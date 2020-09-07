Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин рассказал газете «Московский комсомолец», что получил травмы во время отдыха в Турции.

Музыкант перепутал детский и взрослый бассейн в отеле. Он не заметил маленькой глубины и прыгнул.

«Я со всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину. Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два, три дня и будет полегче», — рассказал Затравкин.

Он добавил, что бассейн после инцидента закрыли на ремонтные работы.

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