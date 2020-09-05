Пашаев сообщил, что Ефремов не ожидает мягкого наказания по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов не ожидает мягкого наказания по делу о ДТП и спокойно готовится к приговору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

«Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок», — сказал правозащитник.

По его словам, когда прокурор запросила 11 лет колонии для Ефремова, актер «даже глазом не моргнул, ему стало легче».

Пашаев также добавил, что с первого дня после аварии артист говорил, что «его судьба решена».

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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