Названы дата и место прощания с актрисой Ириной Печерниковой

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ириной Печерниковой пройдет в четверг, 4 сентября, в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Как стало известно, прощание с актрисой состоится в закрытом формате. Церемония пройдет только в присутствии родственников.

Отмечается, что после этого Печерникову кремируют и похоронят на Ваганьковском кладбище.

Печерникова умерла 1 сентября. На следующей день ей должно было исполниться 75 лет.

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